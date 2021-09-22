Akşamdan kalmadıysanız bildiri yayınlayın! 104 amiral eskisi dilini mi yuttu?

CHP'li Ünal Çeviköz'ün, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." şeklindeki ifadesine tepki yağdı.

Çeviköz'ün sözlerinin ardından, geçtiğimiz aylarda "Mavi Vatan" ve "Montrö" vurgusu yaparak sözde bildiri yayınlayan 104 emekli amiral tekrar gündeme geldi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu amirallerin Çeviköz hakkında sessiz kalması da masaya yatırıldı.

Ali İhsan Karahasanoğlu, konuya dair şunları söyledi:

"Bazı kesimler dedi ki, 'Montrö meselesinde emekli generaller konuşmayacak da kimler konuşacak kardeşim?' E peki, Mavi Vatan'da kim konuşacak? Amiraller çıkarsınlar kafalarını. Akşam bildirisi mi yayınlıyorlar, sabah bildirisi mi yayınlıyorlar, gece yarısı bildirisi mi yayınlıyorlar? 'Biz akşamdan kalmayız, sabah kalkamayız, öğlen ancak uyanırız' diyorlarsa öğlen bildiri yayınlasınlar. Ama çıkıp desinler ki; bu CHP'li vekili atın partiden."