Akşama ne yapsam derdine son!

Akşam ne yapsam derdinden kurtulun. Lezzetine doyamayacağınız Tepsi Kebabı tarifi.

Malzemeler

4 adet patates

Yeşilbiber

Kıymalı harç için;

500g kıyma

Yarım demet maydanoz

1 adet kapya biber

1-2 adet yeşilbiber

1 adet soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

2 diş sarımsak

1 su bardağı su (sosu için)

1 yemek kaşığı domates salçası (sosu için)

2 yemek kaşığı sıvı yağ (sosu için)

1 çay kaşığı tuz (sosu için)

Yapılışı

İlk olarak kıymalı harcımızı hazırlayacağız. Uygun bir kabın içerisinde kıyma, kapya biber, yeşilbiber, soğan, kıyma baharatlar, sarımsak ve tuzu koyarak yoğuralım. Diğer bir tarafta patateslerimizi yuvarlak dilimler şeklinde keselim. Kıymalı harcımızı tepsiye eşit şekilde dağıtalım. Üzerine patatesleri ortası boş kalacak şekilde dizelim. Ortasına dilimlediğimiz yeşilbiber ve domatesleri ekleyelim. (Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz.) Sosu için bir kapta salça, tuz ve suyunu salça eriyinceye kadar karıştıralım. Erdikten sonra sıvı yağı ekleyelim ve karıştıralım. Sosu yemeğimize dökelim. 180 derece önceden ısıtılmış fırında sar pişir şeklinde pişiriniz. Kendi buharıyla pişerse lezzet katacaktır. 30 dakika sonra sar pişiri üzerinden alalım ve 30 dakika kadar daha pişirelim. Yemeğiniz hazır.