Akşam yemeği uykunu da iştahını da bozuyor

Granada Üniversitesi liderliğinde yürütülen ve European Journal of Nutrition dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, akşam yemeğinde ne yediğinizin sadece o geceki uyku kalitenizi değil, ertesi sabah kahvaltıda yapacağınız seçimleri de belirlediğini ortaya koydu.

Araştırmacılar durumu şu şekilde açıklıyor: "Akşam yemeği uykuyu etkiliyor, uyku ise ertesi günkü kahvaltı alışkanlıklarını şekillendiriyor."

Çalışma, beslenme ve uyku arasında tek taraflı bir ilişkiden ziyade, birbirini sürekli besleyen çift yönlü bir etkileşime işaret ediyor.

AKŞAM YEMEĞİ UYKUYU NEDEN ETKİLİYOR?

Araştırmanın temel bulgularından biri, akşam yemeğinin besinsel içeriğinin o geceki uyku kalitesiyle doğrudan bağlantılı olmasıdır.

Araştırmacılara göre, kalori, yağ, kolesterol ve protein oranı yüksek öğünlerin yanı sıra alkol, kırmızı et veya kızartılmış yiyeceklerin tüketilmesi daha düşük uyku kalitesiyle ilişkilendirildi.

Karbonhidrat, zeytinyağı ve yağlı balık açısından zengin akşam yemeklerinin daha iyi bir dinlenme sağladığı gözlemlendi.

UYKU DA BESLENME ALIŞKANLIKLARINI ŞEKİLLENDİRİYOR

Bu ilişki ters yönde de işliyor: Uyku kalitesi, ertesi sabah ne yediğimizi etkiliyor. Veriler şu ilginç kalıpları ortaya koyuyor:

• Daha geç uyanmak kahvaltıda daha yüksek kalori alımıyla ilişkili,

• Daha parçalı uyku, daha yüksek şeker tüketimi ve daha düşük lif alımıyla bağlantılı,

• Daha uzun uyku süresi, günün ilk öğününde daha iyi beslenme kalitesi ile ilişkilidir.

Bu sonuçlar, uykunun yalnızca diyetin bir sonucu değil, aynı zamanda sonraki diyet seçimlerini koşullandıran bir faktör olduğu fikrini güçlendiriyor.

HER GÜN TEKRARLANAN BİR DÖNGÜ

Araştırmanın en önemli katkısı, akşam yemeği, uyku ve kahvaltının günlük hayatın bir parçası olarak birbirine ne kadar sıkı bağlandığını göstermesidir. Bu üçlü, bir alandaki küçük bir değişikliğin diğerlerini de etkilediği kesintisiz bir döngü oluşturuyor.

Uzmanlar, bu bulguların gelecekte obeziteyi önleme ve tedavi stratejilerinde sadece "ne yendiğine" değil, aynı zamanda "ne zaman yendiğine" ve "nasıl uyunduğuna" da odaklanılmasına yardımcı olabileceğine inanıyor.