Bu çaylar vücudu sakinleştiriyor! Uykuya dalmakta zorlananlar dikkat
Aslı Bayram Yılmaz

Bu çaylar vücudu sakinleştiriyor! Uykuya dalmakta zorlananlar dikkat

Gece yatağa girince bir türlü uykuya dalamıyor musunuz? İşte, bu çaylar mışıl mışıl uyumanıza yardımcı olacak...

Günün yorgunluğu bitse de zihnin susmaması, gece yatağa girildiğinde uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor. Bu noktada uyku öncesi rutinler daha önemli hale geliyor. Bazı bitki çayları, vücudu ve zihni gevşetmeye yardımcı olan doğal bileşenleriyle gece saatlerinde daha sakin bir geçiş sağlayabiliyor. Ancak doğru çayı seçmek kadar, ne zaman içildiği ve nasıl demlendiği de etkisini belirleyen ayrıntılar arasında yer alıyor.

Uyku denildiğinde akla gelen ilk bitki çaylarından biri papatya oluyor. Hafif tatlı aromasıyla bilinen papatya çayı, rahatlama hissini destekleyen yapısıyla gece saatlerinde sık tercih ediliyor. Özellikle günün stresini geride bırakmak ve daha sakin bir uyku hazırlığı yapmak isteyenler için papatya çayı öne çıkan seçenekler arasında bulunuyor.

Çiçeksi aromaları sevenler için lavanta çayı dikkat çeken bir seçenek. Lavantanın sakinleştirici etkisi, gece saatlerinde vücudun gevşemesine yardımcı olabiliyor. Yoğun geçen bir günün ardından daha dingin bir ruh hali yakalamak isteyenler, uyku öncesi lavanta çayını tercih edebiliyor.

Topraksı ve yoğun aromasıyla bilinen kediotu çayı, uyku öncesi bitki çayları arasında güçlü seçeneklerden biri olarak görülüyor. Tadı herkes için aynı derecede kolay içimli olmayabilir. Bu nedenle az miktarda bal ile yumuşatılarak tüketilebiliyor. Kediotu çayı, özellikle gevşeme hissini artırmak isteyenlerin gece rutininde yer bulabiliyor.

Çarkıfelek çayı, hafif çiçeksi ve topraksı tadıyla biliniyor. Uykuya geçişte zihnin sakinleşmesi önemli olduğu için bu çay, gece boyunca düşüncelerin hızını kesmek isteyenler tarafından tercih edilebiliyor. Özellikle uyumadan önce rahatlatıcı bir içecek arayanlar için alternatifler arasında yer alıyor.

Melisa çayı, yumuşak ve hafif narenciye çağrışımı yapan tadıyla uyku öncesi içimi kolay bitki çaylarından biri. Sakinlik hissini desteklemesi nedeniyle gece saatlerinde tercih ediliyor. Daha hafif aromalı bir seçenek arayanlar için melisa çayı, papatya ve lavantaya alternatif olabiliyor.

Bitki çaylarından daha iyi sonuç almak için zamanlama da önemli. Uykuya destek amacıyla içilecek çayların yatmadan yaklaşık 30 ila 60 dakika önce tüketilmesi öneriliyor. Bu süre, hem çayın rahatlatıcı etkisinin hissedilmesine hem de gece uykusunun tuvalet ihtiyacıyla bölünmemesine yardımcı olabiliyor.

Bitki çaylarının etkili olması için mutlaka sıcak içilmesi şart değil. Ancak sıcak çay, gece saatlerinde daha sakin ve huzurlu bir ritüel oluşturabiliyor. Yavaş yavaş içilen sıcak bir fincan çay, vücudu uykuya hazırlayan dingin bir alışkanlığa dönüşebiliyor.

Uyku öncesi içilen çaylara çok fazla şeker ya da tatlandırıcı eklemek, beklenen rahatlatıcı etkiyi azaltabiliyor. Tat konusunda zorlanılıyorsa az miktarda bal ya da şekersiz alternatifler tercih edilebiliyor. Burada önemli olan, çayın gece rutinini ağırlaştırmadan ve kan şekerini oynatmadan tüketilmesi.

Her bitki çayının tadı herkese hitap etmeyebilir. Bu durumda farklı çaylar bir arada denenebilir. Örneğin lavanta aroması seven biri, papatya çayına az miktarda lavanta ekleyerek daha hoş bir karışım hazırlayabilir. Böylece hem farklı bitkilerin rahatlatıcı etkisinden yararlanılır hem de içimi daha keyifli bir tat elde edilir.

Bitki çaylarında doğru demleme, lezzet ve etki açısından önem taşıyor. Mümkünse gıda tüketimine uygun, kaliteli bitkiler tercih edilmeli. Kaynar suyla demlenen bitki çayları, en az 5 dakika bekletildiğinde aromasını ve içeriğini suya daha iyi bırakıyor. Yeşil ya da siyah çaydan farklı olarak bitki çayları biraz daha uzun bekletildiğinde kolay kolay acılaşmıyor.

