Topraklarından ananas fışkırıyor: Dünya genelinde fiyatları yeniden tırmanışa geçti! Alanya'da üretildi
Antalya Alanya'da tropikal ürün çeşitliliği artıyor. Üretilmesi planlanıyor. C takviyesi sağlıyor.
Deneme amaçlı ekilen ananaslar ilk meyvelerini verdi; üretici yerli ananas hasadı için gün saymaya başladı.
Türkiye’nin tropikal meyve üretim üssü konumundaki Alanya, ürün yelpazesine bir yenisini daha ekledi. Avokado, mango ve ejder meyvesinden sonra şimdi de ananas üretimi için düğmeye basıldı. Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, yaklaşık iki yıl önce başlattıkları deneme üretiminde başarıya ulaştıklarını müjdeledi.
Alanya’nın iklim avantajını kullanarak 40’a yakın tropikal meyve türü üzerinde çalıştıklarını belirten Hüddoğlu, ananasın bölge şartlarına tam uyum sağladığını ifade etti. Yaklaşık iki buçuk yıllık bir gelişim sürecinin ardından bitkilerin ilk meyve topalarını verdiğini söyleyen Hüddoğlu, "Şu anda gelişim oldukça güzel. Önümüzdeki aylarda ilk hasadı gerçekleştireceğiz," dedi.
Türkiye'deki yüksek ananas tüketimine dikkat çeken Hüddoğlu, yerli üreticinin desteklenmesi durumunda Alanya'nın her türlü tropikal meyveyi üretebilecek kapasitede olduğunu vurguladı. Eşi Kristina Hüddoğlu’nun fikriyle başlayan bu girişim, bölgedeki diğer üreticiler için de yeni bir gelir kapısı olma potansiyeli taşıyor. Turuncu ve sarı renklerini almaya başlayan meyveler, Alanya tarımında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Ananas, yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen, vücut direncini artıran ve antioksidan özellik gösteren güçlü bir tropikal meyvedir. 100 gram ananas tüketimi, günlük C vitamini ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayabilir.
