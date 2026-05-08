Mukaddes Ölçülerimizle Oynamayın!

Gazeteci-yazar Yaşar Değirmenci, Müslüman kimliğinin sadece sözde kaldığını ve hayatın merkezine yerleşemediğini ifade etti. Bilginin sadece nakil düzeyinde hapsolduğunu belirten Değirmenci, şu eleştirilerde bulundu:

"Özne Değil, Gidişatın Sürüklediği Nesne Haline Geldik"

"Peygamber Efendimizden ve Allah dostlarının hayatından bahsediyoruz ancak yeteri kadar etkimiz yok! Ağırlığımız yok! Gidişat bizi sürüklüyor. Özne değil, nesneyiz. Sünneti çağa taşıyamıyoruz."

Camilerin Yerini Alışveriş Merkezleri Aldı

Toplumsal hayatın merkezinin camilerden "alışveriş merkezlerine" kaydığını savunan yazar, günümüz insanının lüks, israf ve tüketim hırsıyla kuşatıldığını belirtti. Eskiden "tüm yeryüzü mescid" inancının hakim olduğunu hatırlatan Değirmenci, bugün ise dünyanın dev bir pazara dönüştüğünü ve insanların internet ile televizyonun esiri haline geldiğini vurguladı.

Aile ve Gençlikteki Büyük Tehlike

Kadına şiddet ve ailenin dağılması gibi temel sorunların ancak İslam’ın "emanet" bilinciyle çözülebileceğini ifade eden Değirmenci, anne ve babalara şu görevleri hatırlattı:

Baba sadece rızık getiren değil, evladını haramdan koruyan ve ona doğruyu öğreten örnek kişidir. Annenin Sorumluluğu: Anne, kendi gençliğinde göremediği sınırsız serbestliği kızında telafi etmeye çalışmamalıdır. Tesettürü baskı, flörtü çağdaşlık sanmak büyük bir yanılgıdır.

"Neden Kur’an Sesi Azaldı da Eğlence Sesi Çoğaldı?"

Haram ilişkilerin kolaylaştığına, hayânın ise alay konusu yapıldığına dikkat çeken Yaşar Değirmenci, bu durumun temel sebebinin "ölçü değişimi" olduğunu belirtti. İnsanların alkışının Allah’ın rızasının önüne geçtiğini söyleyen yazar, gerçek özgürlüğün nefsin ve modanın esiri olmamaktan geçtiğini ifade etti.

Değirmenci, dinin sadece bir vicdan meselesi değil, bir hayat nizamı olduğunu hatırlatarak; dini ölçülerden uzaklaşmanın sonunun, insanın kendi nefsini ölçü haline getirmesi olacağı uyarısıyla yazısını sonlandırdı.

