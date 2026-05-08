  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terörsüz Türkiye süreci uzarsa tıkanma riski doğar Teröristlerin gözü döndü! ODTÜ işgal altında Bayrak düşmanları CHP beslemesi çıktı Şifrelerinizi acilen gözden geçirin! Bayram Ali Öztürk cinayeti karanlıkta kalmasın! Görüntüleri kim sildi? Halk maden kirliliğine karşı ses yükseltti! Ormanı kirleten şirkete bakanlıktan ceza Karahasanoğlu’ndan Davutoğlu’na "Yazıklar Olsun!": “Bu Kadar mı CHP’nin Piyonu Oldunuz?” O ilimizde ormanlara 'Kırmızı Hat': Girişler 15 Mayıs'tan itibaren yasaklandı! Havalar ısındı, kene kabusu geri döndü: Ölümcül KKKA riskine karşı uzman uyarısı İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye operasyon: Genel Sekreter yardımcısı dahil 29 gözaltı
Gündem Mukaddes Ölçülerimizle Oynamayın!
Gündem

Mukaddes Ölçülerimizle Oynamayın!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Mukaddes Ölçülerimizle Oynamayın!

Akit Yazarı Yaşar Değirmenci, kaleme aldığı son makalesinde toplumsal yozlaşmaya ve dini değerlerin hayattan soyutlanmasına karşı sert uyarılarda bulundu. Değirmenci, Müslümanların inandığı değerleri pratiğe dökememesinin ağır bedelleri olduğunu vurguladı.

Gazeteci-yazar Yaşar Değirmenci, Müslüman kimliğinin sadece sözde kaldığını ve hayatın merkezine yerleşemediğini ifade etti. Bilginin sadece nakil düzeyinde hapsolduğunu belirten Değirmenci, şu eleştirilerde bulundu:

"Özne Değil, Gidişatın Sürüklediği Nesne Haline Geldik"

"Peygamber Efendimizden ve Allah dostlarının hayatından bahsediyoruz ancak yeteri kadar etkimiz yok! Ağırlığımız yok! Gidişat bizi sürüklüyor. Özne değil, nesneyiz. Sünneti çağa taşıyamıyoruz."

Camilerin Yerini Alışveriş Merkezleri Aldı

Toplumsal hayatın merkezinin camilerden "alışveriş merkezlerine" kaydığını savunan yazar, günümüz insanının lüks, israf ve tüketim hırsıyla kuşatıldığını belirtti. Eskiden "tüm yeryüzü mescid" inancının hakim olduğunu hatırlatan Değirmenci, bugün ise dünyanın dev bir pazara dönüştüğünü ve insanların internet ile televizyonun esiri haline geldiğini vurguladı.

Aile ve Gençlikteki Büyük Tehlike

Kadına şiddet ve ailenin dağılması gibi temel sorunların ancak İslam’ın "emanet" bilinciyle çözülebileceğini ifade eden Değirmenci, anne ve babalara şu görevleri hatırlattı:

  • Babanın Sorumluluğu: Baba sadece rızık getiren değil, evladını haramdan koruyan ve ona doğruyu öğreten örnek kişidir.
  • Annenin Sorumluluğu: Anne, kendi gençliğinde göremediği sınırsız serbestliği kızında telafi etmeye çalışmamalıdır. Tesettürü baskı, flörtü çağdaşlık sanmak büyük bir yanılgıdır.

"Neden Kur’an Sesi Azaldı da Eğlence Sesi Çoğaldı?"

Haram ilişkilerin kolaylaştığına, hayânın ise alay konusu yapıldığına dikkat çeken Yaşar Değirmenci, bu durumun temel sebebinin "ölçü değişimi" olduğunu belirtti. İnsanların alkışının Allah’ın rızasının önüne geçtiğini söyleyen yazar, gerçek özgürlüğün nefsin ve modanın esiri olmamaktan geçtiğini ifade etti.

Değirmenci, dinin sadece bir vicdan meselesi değil, bir hayat nizamı olduğunu hatırlatarak; dini ölçülerden uzaklaşmanın sonunun, insanın kendi nefsini ölçü haline getirmesi olacağı uyarısıyla yazısını sonlandırdı.

YAŞAR DEĞİRMENCİ'NİN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

Kur'an ile Çelişen "Uydurma Hadisler" Mercek Altında: Kur’an "Akıl etmez misiniz?" diyor
Kur'an ile Çelişen "Uydurma Hadisler" Mercek Altında: Kur’an “Akıl etmez misiniz?” diyor

Gündem

Kur'an ile Çelişen "Uydurma Hadisler" Mercek Altında: Kur’an “Akıl etmez misiniz?” diyor

Başkan Erdoğan hafızlık icazetine katıldı, Kur'an-ı Kerim okudu
Başkan Erdoğan hafızlık icazetine katıldı, Kur'an-ı Kerim okudu

Gündem

Başkan Erdoğan hafızlık icazetine katıldı, Kur'an-ı Kerim okudu

Göz yaşları içinde çocukları yad etti Okul önünde Kur'an-ı Kerim okudu dua etti
Göz yaşları içinde çocukları yad etti Okul önünde Kur'an-ı Kerim okudu dua etti

Yerel

Göz yaşları içinde çocukları yad etti Okul önünde Kur'an-ı Kerim okudu dua etti

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Müslüman

Laik kamalistlerin istediği oldu Dinsiz bir ikinci nesil yazıklar olsun dilsiz müslümanlara Allah elbet hesabını sorar Osmanli Aram işte bu yüzden Şeriatla yöneti nesiller Cehenneme gitmesin diye

Neron11

Sözüm ona %99 müslüman bir ülkeyiz , oysa TV de reyting rekorları kıran filmler, diziler hep ahlaki yozlaşma olan yapımlar ,yani içimizde bir türlü açığa çıkartamadigimiz bir ahlaksız hep var , toplumsal baskı kalktikca bu ahlaksız lık daha belirgin hale geldi
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23