Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Benzin ve dizel aynı motorda buluştu: İki yakıtlı motor verimlilik rekoru kırdı

Araştırmacılar, içten yanmalı motorları daha verimli ve düşük emisyonlu hale getiren yeni bir sistem geliştirdi. Benzinli motorların hızlı tepkisini dizel teknolojisinin yüksek verimiyle bir araya getiren yapı, yakıt tüketiminde önemli avantaj sağlamayı hedefliyor.

Akaryakıt fiyatlarının küresel çapta ulaştığı seviyeler, sürücüleri her geçen gün daha ekonomik alternatifler aramaya itiyor. Elektrikli araçlar bu konuda güçlü bir seçenek sunsa da altyapı yetersizliği ve şarj süresi gibi endişeler pek çok kişiyi henüz bu değişime hazır hissettirmiyor.

Tam da bu noktada, Wisconsin-Madison Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, alışılmışın dışında bir çözüm ile karşımıza çıktı.

Laboratuvar ortamında geliştirilen bu yeni konsept, benzin ve dizeli aynı yanma odasında buluşturarak verimliliği zirveye taşımayı hedefliyor.

Reaktivite Kontrollü Sıkıştırmalı Ateşleme (RCCI) adı verilen bu motor teknolojisi, yakıtın güce dönüşme oranını ciddi şekilde artırıyor. Standart bir benzinli motorun verimliliği genellikle yüzde 30-40 bandında kalırken, dizel motorlarda bu oran yüzde 50'ye yaklaştı. Ancak her iki yakıtı harmanlayan RCCI motoru, yüzde 60 gibi yüksek bir dönüşüm oranına ulaşıyor. Bu değer, mevcut içten yanmalı motor teknolojileri için oldukça büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

İKİ YAKIT, TEK BİR PATLAMA

Sistem, çalışma prensibi olarak her iki yakıtın avantajlı yanlarını kullanıyor. İlk aşamada yanma odasına benzin ve hava karışımı alınıyor. Süreç devam ederken içeriye belirli bir miktarda dizel enjekte ediliyor. Piston sıkıştırma işlemini tamamlarken yapılan son bir dizel takviyesiyle birlikte ateşleme gerçekleşiyor. Dizelin yavaş, benzinin ise hızlı yanma özelliği sayesinde ortaya çıkan enerji hem daha temiz hem de çok daha verimli bir sonuç veriyor.

Fosil yakıt kullanımının sürdürülebilirliği tartışılmaya devam ederken; hidrojen hücreleri, sentetik yakıtlar ve biyodizeller gibi pek çok farklı alternatif de masada. RCCI teknolojisi ise mevcut yakıt türlerini daha akıllıca kullanarak geçiş sürecinde önemli bir rol oynayabilir. Elbette bu sistemi kullanan bir aracın, istasyonda iki farklı pompayı ziyaret etmesi gerekeceği gerçeği, teknolojinin gelecekteki pratik kullanımına dair en ilginç ayrıntılardan biri olarak dikkat çekiyor.

