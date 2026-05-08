Nerede solcuların o çakma ekonomistleri şimdi? Dolara güvenenler havasını aldı

BİST reel getiride yıllık yüzde 15,84 kazandırırken, euro yüzde 5,09 ve Amerikan Doları yüzde 8,69 oranlarında kaybettirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,05, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,08, euro yüzde 0,73, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60, Amerikan Doları yüzde 1,80 ve külçe altın yüzde 6,85 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

 

 

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,05, euro yüzde 1,69, DİBS yüzde 2,55, Amerikan Doları yüzde 2,75 ve külçe altın yüzde 7,76 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

 

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,00 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,65 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,25 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

 

Dolar ve euro övenler havalarını aldı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

 

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 15,84, DİBS yüzde 9,40 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 3,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 5,09 ve Amerikan Doları yüzde 8,69 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 12,53, DİBS yüzde 6,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 7,80 ve Amerikan Doları yüzde 11,30 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

NOT: Faiz getirilerini haber değeri taşıdığı için aktarmak durumunda kalıyoruz. İslam'ın caiz görmediği yatırım araçlarını Akit Medya desteklememekte ve önermemektedir.

