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Kadın - Aile Akşam Yemeği pratik tarif - Musakka tarifi
Kadın - Aile

Akşam Yemeği pratik tarif - Musakka tarifi

Akşama ne pişirsem diye düşünenlere Patlıcan Musakka tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-02 10:29:00 - 2021-12-02 10:32:23
Akşam Yemeği pratik tarif - Musakka tarifi

Patlıcan Musakka Yapılışı Tarifi İçin Malzemeler

  • 4 adet orta boy patlıcan
  • 350g kıyma
  • 3 adet çarliston biber ya da köy biberi
  • 2 adet domates (rendelenmiş ya da küçük doğranmış)
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, karabiber, pul biber, kimyon
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 çay bardağı sıcak su

Yapılışı

Patlıcanları alacalı soyup yuvarlak dilimleyin. Tuzlu suda en az yarım saat bekletin. Daha sonra kurulayıp kızgın yağda hafif kızartın. Patlıcanlar kızardıktan sonra yağını çekmesi için havlu peçete üzerine çıkartın. Uygun bir tavaya sıvı yağı ve kıymayı koyarak kavurun. Biraz kavrulduktan sonra sonra küçük doğranmış soğanı, biberi ekleyip kavurmaya devam edin. Daha sonra doğranmış sarımsağı, domatesi, salçayı ve dilediğiniz baharatları ekleyin. Domates suyunu çekince 1 çay bardağı sıcak suyu ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Tencerenin dibine patlıcanları dizip, üzerine kıymalı karışımı dökün. 1 su bardağı sıcak su ekleyip orta ateşte yaklaşık 15 dakika kadar pişirin. Özleşmesi için biraz dinlendirip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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