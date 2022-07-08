Akşam namazı saati: Diyanet namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana akşam ezanı kaçta?
Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmak büyük bir sevaptır. Arefe günü oruç sevabından istifade etmek isteyenler bugün oruca niyet etti. Oruçlu olanların gözü kulağı akşam ezanında. Peki bugün İstanbul’da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul akşam ezan saati kaç? Diyanet namaz vakitleri 8 Temmuz Cuma akşam ezan vakti. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana akşam ezan saatleri:
Kurban Bayramı arefesinde oruç tutmak isteyen Müslümanlar "Arefe günü iftar saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden haftalık namaz vakitlerini paylaşıyor. 8 Temmuz Cuma arefe günü İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa iftar saati...
İftar vakti akşam ezanının okunduğu vakittir. Kurban Bayramı arefesinde oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı okunduğunda orruçlarını açabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan namaz vakitlerine göre 8 Temmuz 2022 Cuma akşam ezan vakti her şehirde farklı olacak.
İstanbul'da akşam ezanı kaça okunacak?
İstanbul'da akşam ezan vakti diyanet namaz vakitleri takvimine göre, 20.46'da okunacak.
Ankara'da akşam ezanı kaça okunacak?
Ankara'da akşam ezan vakti diyanet namaz vakitleri takvimine göre, 20.27'de okunacak.
İzmir'de akşam ezanı kaça okunacak?
İzmir'de akşam ezan vakti diyanet namaz vakitleri takvimine göre, 20.45'te okunacak.
Adana'da akşam ezanı kaça okunacak?
Adana'da akşam ezan vakti diyanet namaz vakitleri takvimine göre, 20.08'de okunacak.
Bursa'da akşam ezanı kaça okunacak?
Bursa'da akşam ezan vakti diyanet namaz vakitleri takvimine göre, 20.43'te okunacak.
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