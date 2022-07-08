  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Akşam namazı saati: Diyanet namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana akşam ezanı kaçta?
İSLAM

Akşam namazı saati: Diyanet namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana akşam ezanı kaçta?

Kurban Bayramı arefe günü oruç tutmak büyük bir sevaptır. Arefe günü oruç sevabından istifade etmek isteyenler bugün oruca niyet etti. Oruçlu olanların gözü kulağı akşam ezanında. Peki bugün İstanbul’da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İstanbul akşam ezan saati kaç? Diyanet namaz vakitleri 8 Temmuz Cuma akşam ezan vakti. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana akşam ezan saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-07-08 16:43:00 - 2022-07-08 16:43:41
Akşam namazı saati: Diyanet namaz vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana akşam ezanı kaçta?

Kurban Bayramı arefesinde oruç tutmak isteyen Müslümanlar "Arefe günü iftar saat kaçta?" sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden haftalık namaz vakitlerini paylaşıyor. 8 Temmuz Cuma arefe günü İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa iftar saati...

İftar vakti akşam ezanının okunduğu vakittir. Kurban Bayramı arefesinde oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı okunduğunda orruçlarını açabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan namaz vakitlerine göre 8 Temmuz 2022 Cuma akşam ezan vakti her şehirde farklı olacak.

İstanbul'da akşam ezanı kaça okunacak?

İstanbul'da akşam ezan vakti diyanet namaz vakitleri takvimine göre, 20.46'da okunacak.

Ankara'da akşam ezanı kaça okunacak?

Ankara'da akşam ezan vakti diyanet namaz vakitleri takvimine göre, 20.27'de okunacak.

İzmir'de akşam ezanı kaça okunacak?

İzmir'de akşam ezan vakti diyanet namaz vakitleri takvimine göre, 20.45'te okunacak.

Adana'da akşam ezanı kaça okunacak?

Adana'da akşam ezan vakti diyanet namaz vakitleri takvimine göre, 20.08'de okunacak.

Bursa'da akşam ezanı kaça okunacak?

Bursa'da akşam ezan vakti diyanet namaz vakitleri takvimine göre, 20.43'te okunacak.

Diyanet il il ezan vakitleri için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23