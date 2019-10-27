5 vakit namaz Müslümanlar için farzdır. Ancak akşam namazıyla ilgili birçok soru akılları karıştırır. Namaz kılmadan önce birçok kişi internette "Akşam namazı ne zamana kadar kılınır?" sorusunun cevabını aratıyor. İşte, merak ettiğiniz sorunun cevabı...

5 vakit namazını kılanlar ile namaz kılmaya yeni başlayanların birçoğu vakitlerle ilgili araştırmalar yapar. Özellikle de akşam namazının kılınacağı vakitle ilgili birçok kişi sık sık araştırma yapar.

Akşam namazı ne zamana kadar kılınır?

Geldik merak ettiğiniz “Akşam namazı ne zamana kadar kılınır?” sorusunun cevabına. Konuyla ilgili diyanetin açıklamış şu şekilde:

Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, Ebû Hanîfe’ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur” (Tirmizî, Salât, 2; 282) buyurmuştur. Bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır (Darekutnî, I, 496).

Rivayetlerdeki ‘şafak’ veya ‘ufuk’ kelimeleri İmam Ebû Hanîfe’ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır. Ayrıca Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak, “Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI, 570; bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 2; Taberânî, Mu’cemü’l-Kebir, XXVII, 160) hadisine dayanmıştır.

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur.” (Dârekutnî, es-Sünen, I, 506; bkz. Muvatta, Vukûtu’s-Salât, 23; Zeylaî, Nasbu’r-râye, I, 233) buyurmuştur.