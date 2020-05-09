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İSLAM

Akşam ezanının erken okunmasından dolayı orucunu açan kimse ne yapmalıdır?

Akşam ezanının yanlışlık neticesinde bir kaç dakika önce okunmasından dolayı orucunu açan bir kimse nasıl bir yol izlemelidir? Çok nadiren karşılaşılan bir durum olsa da cevabı merak ediliyor. Oldukça merak edilen sorunun yanıtını sizler için bulduk...

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:38:00 -
Akşam ezanının erken okunmasından dolayı orucunu açan kimse ne yapmalıdır?

Ramazan ayı içerisinde çok nadirde olsa akşam ezanının yanlışlıkla bir iki dakika erken okunmasından dolayı orucunu açan bir kimse ne yapmalıdır? Kaza mı gerekir? Kefaret mi ödemelidir? İşte yanıtı...

Kazası gerekmez

 

Özellikle büyük yerleşim birimlerinin en doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkından dolayı akşam vaktinin temkin payı içinde kalması söz konusu olacağından, yanlışlıkla bir iki dakika önce okunan ezanla oruçlarını açmış bulunan Müslümanların oruçlarını kaza etmeleri gerekmez. Bu sürenin temkin süresinden daha uzun olması halinde ise oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

 

 

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