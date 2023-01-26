Recep ayının ilk perşembe gecesi regaip kandili idrak edilecek. Bu mübarek günü oruçlu geçirmek ise son derece önemli. Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır” buyurmuştur.

Efendimiz buyurmuştur, "Her kim haram aylardan üç gün perşembe, cuma ve cumartesi oruç tutarsa Allah ona dokuz yüz sene ibadet sevabı yazar. "

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 26 Ocak Perşembe akşam ezanı kaçta?

26 Ocak Perşembe akşam ezanı saatleri

İstanbul: 18.19

Ankara: 18.06

İzmir: 18.33

Muğla: 18.31

Antalya: 18.22

Bursa: 18.21

Zonguldak: 18.07

Trabzon: 17.37

Artvin: 17.28

Konya: 18.13

Eskişehir: 18.16

Sivas: 17.50

Erzurum: 17.33

Kars: 17.24

Hakkari: 17.28

Mardin: 17.41

Diyarbakır: 17.42

Hatay: 18.01

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