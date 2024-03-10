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İSLAM Vakit girdi hasret sona erdi! Hoş geldin ya şehr-i Ramazan
İSLAM

Vakit girdi hasret sona erdi! Hoş geldin ya şehr-i Ramazan

Yeniakit Publisher
2024-03-10 19:09:00 - 2024-03-10 19:14:24
Vakit girdi hasret sona erdi! Hoş geldin ya şehr-i Ramazan

Türkiye genelinde Akşam vaktinin girip güneşin batmasıyla birlikte Ramazan ayı başladı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı.

İslam alemi bu gece oruç tutmak için ilk sahura kalkacak.

İlk teravih namazı da bu akşam Yatsı namazıyla birlikte tüm camilerde idrak edilecek.

30 gün boyunca orucunu tutan Müslümanlar, 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı'na uyanacak. Öte yandan Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) "Son on gece içinde arayınız" buyurduğu bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesinde (5 Nisan) kutlanacak.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav), Ramazan'ın "günahlardan arınma" ayı olduğunu şöyle vurgulamıştır:
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Ramazan girip çıktığı hâlde günahları affedilmeyenin burnu sürtülsün! Ana babasına veya ikisinden birine yetişip de Cennete girmeyenin burnu sürtülsün! Yanında anıldığım zaman bana salevat getirmeyenin burnu sürtülsün! / Tirmizi

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