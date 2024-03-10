Vakit girdi hasret sona erdi! Hoş geldin ya şehr-i Ramazan

On bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı.

İslam alemi bu gece oruç tutmak için ilk sahura kalkacak.

İlk teravih namazı da bu akşam Yatsı namazıyla birlikte tüm camilerde idrak edilecek.

30 gün boyunca orucunu tutan Müslümanlar, 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramı'na uyanacak. Öte yandan Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) "Son on gece içinde arayınız" buyurduğu bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesinde (5 Nisan) kutlanacak.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav), Ramazan'ın "günahlardan arınma" ayı olduğunu şöyle vurgulamıştır:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ramazan girip çıktığı hâlde günahları affedilmeyenin burnu sürtülsün! Ana babasına veya ikisinden birine yetişip de Cennete girmeyenin burnu sürtülsün! Yanında anıldığım zaman bana salevat getirmeyenin burnu sürtülsün! / Tirmizi