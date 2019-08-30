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Aksakal ve Doğa Mahalleleri doğalgaz istiyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Aksakal ve Doğa Mahalleleri sakinleri mahallelerine doğalgaz hizmeti gelmesini istiyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 18:17
Aksakal ve Doğa Mahalleleri doğalgaz istiyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Aksakal ve Doğa Mahalleleri sakinleri mahallelerine doğalgaz hizmeti gelmesini istiyor. Aksakal Mahalle Muhtarı Metin Atıcı, mahallelerine doğalgaz bağlanması için EPDK ve Aksa Doğalgaz bünyesinde başvurularda bulunduklarını ifade ederek, “Şu anda Doğa ile birlikte 500 garanti abonemiz var” dedi.


Bandırma’nın 2014 yılında mahalle statüsüne inen nahiyelerinden Aksakal’da vatandaşlar mahallelerine doğalgaz bağlanmasını istiyor. Aksakal Mahalle Muhtarı Metin Atıcı, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Aksakal Bandırma’nın mahallesi ise ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Bandırma Belediyesi buraya hizmet veriyor ise demek ki, Bandırma’da, Balıkesir’de ne hizmet varsa Aksakal’da da o hizmetler olmalı. Aksakal’ın yanıbaşında bulunan iki fabrikamız yıllardır doğalgaz kullanıyor. Biz de buradaki T boru üzerinden mahallemize doğalgaz hattı çekilmesi için EPDK ve Aksa Doğalgaz’a yazı yazarak başvurduk. Aksa Doğalgaz’dan cevap geldi. Şu anda Doğa ile birlikte 500 civarında garanti abonemiz var. Yeni yapılmakta olan evlerimizin tamamı modern ve betonarme evler. Bir çok evimizde yine doğalgaza uyumlu evler. Bazı evlerimizde kömürlü kalorifer kullanılıyor zaten” dedi.


Doğalgaz Hattı Aksakal’ın 600 metre yakınından geçiyor


Aksakal Mahallesi’ne 600 metre yakından doğalgaz hattı geçtiğini ve bu hat yapılırken müteahhidin buraya ileride Aksakal’a gaz verilebilir diye düşünerek T Boru koyduğunu ifade eden Aksakal Mahalle Muhtarı Metin Atıcı, “Bu hattan Mauri Maya ve AB Gıda yıllardır doğalgaz kullanıyor. T Vanayı da koymuşlar ki ileride gaz verebiliriz diye. Şu anda Aksakal’da 350, Doğa’da 150 garanti abone hemen verebiliriz. Biz 2020 yılındaki yatırım programına Aksakal ve Doğa’nın da alınmasını istiyoruz. Dilekçelerimizi yazdık bu konuda hem Aksa Doğalgaz’a, hem de EPDK’ya. Bütün milletvekillerimize bu dilekçeyi de faksladık. Aksa bize cevap verdi. Herhangi bir teknik sorun olmadığı sürede gaz verilebileceğini söyledi. Edincik’te aynı başvuruyu yaptı ama Edincik’e gaz bağlanması için hat çekilmesi lazım Bandırma’dan. Ama bizim 600 metre yakınımıza zaten gelmiş doğalgaz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:17
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