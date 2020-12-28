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Ekonomi Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, sayaç ve  tesisat kontrollerine devam ediyor
Ekonomi

Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, sayaç ve  tesisat kontrollerine devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:53:43 -
Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, sayaç ve  tesisat kontrollerine devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, her yıl periyodik olarak gerçekleştirdiği doğal gaz tesisatı ve ölçüm sayacı kontrollerine kış boyunca devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa merkez ve 4 ilçesinde 170 binden fazla abonesine doğal gaz hizmeti sağlayan Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, sayaç ve tesisat kontrollerini her yıl periyodik olarak gerçekleştiriyor.

Kış boyunca sürecek uygulama kapsamda, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde yaklaşık 28 bin doğal gaz abonesinin ölçüm sayaçlarının kontrolü tamamlanırken, il merkezindeki sayaç kontrolleri ise devam ediyor.

Doğal gaz tesisatları ve ölçüm sayaçlarına yapılabilecek olası müdahaleleri engelleyen uygulama, doğal gazı doğru kullanan ve tüketim faturalarını düzenli ödeyen müşterilerin haklarını korumayı amaçlıyor.

Öte yandan, Aksa Şanlıurfa Doğalgaz ekiplerinin yaptıkları düzenli denetimler sırasında usulsüz bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili abonenin doğal gaz arzı durduruluyor, söz konusu abone veya kurum hakkında hukuki işlem başlatılıyor.

Vatandaşların, doğal gaz tesisat ve ölçüm cihazlarına kendileri müdahale etmemeleri, yetkili olmayan kişilerin müdahale etmesine izin vermemeleri ve tesisata yapılacak her türlü müdahalede önce doğal gaz dağıtım şirketine bilgi vermeleri gerekiyor.

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