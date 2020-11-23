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Ekonomi Aksa Doğalgaz'dan online işlem ve Çözüm Merkezi hizmeti
Ekonomi

Aksa Doğalgaz'dan online işlem ve Çözüm Merkezi hizmeti

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:48:04 -
Aksa Doğalgaz'dan online işlem ve Çözüm Merkezi hizmeti

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren gerekli tedbirleri alarak şubelerinde hizmet vermeyi sürdüren Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz, "online işlemler" kanalı ve Çözüm Merkezi ile abonelerine kesintisiz ve güvenli hizmet sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şubelerdeki işlemleri için "aksadogalgaz.com.tr" adresinden online randevu alabilen vatandaşlar, fatura ödeme işlemleri için ise banka gişeleri, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve ATM'den ödeme ile otomatik ödeme talimatı verme seçeneklerini kullanabiliyor.

Öte yandan, şubeye gitmeden işlem yapmak isteyen aboneler ve yeni abone olmak isteyenler, internet sitesinde yer alan "online işlemler" kanalını kullanarak abonelik ve tarife bilgileri sorgulama, engelli bildirim formu, sözleşme başlatma, evrak tamamlama, sözleşme fesih, alacak iade işlemleri, geçici gaz kapatma talebi, sayaç bilgileri, tüketim bilgileri, anlık borç bilgisi hesaplama, fatura oluşturma, randevu, fatura ödeme noktalarını sorgulama gibi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.​​​​​​​

Ayrıca, Aksa Bilecik Bolu Doğalgaz'ın hizmetlerinden yararlanmak ve bilgi almak isteyen müşteriler, kesintisiz hizmet veren "444 4 187" numaralı Çözüm Merkezi'ni arayarak tüm sorularına yanıt alabiliyor. Çözüm Merkezi’ni arayan aboneler, abonelik ve sözleşme bilgileri, fatura oluşturma, borç ve ödeme bilgileri, proje onay bilgileri, gaz açım randevu bilgisi, sayaç okuma günü bilgisi, adres, telefon ve iletişim bilgilerinin yanı sıra tüm talep, şikayet ve önerilerini tek bir numaradan iletebiliyor.










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