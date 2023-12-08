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Sosyal Medya Akran şiddetinde bir yenisi daha! Kız çocuğunu tuvalette yere yatırıp böyle darp ettiler
Sosyal Medya

Akran şiddetinde bir yenisi daha! Kız çocuğunu tuvalette yere yatırıp böyle darp ettiler

Yeniakit Publisher
2023-12-08 08:36:00 -

Beylikdüzü’nde bir kız grubu ‘gezmeye gidelim’ diyerek dışarı çıkardıkları arkadaşlarını bir restoranın tuvaletinde darbedip o anları kameraya aldı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahve Mahllesi'nde iddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı. 4 genç kız dışarıda bir restorana gitti.

 

Ardından tuvalete giden kız grubundan bir kişi A.K. isimli geç kıza “Annem hakkında nasıl konuşursun?” diyerek saldırmaya başladı.

2 kız A.K. isimli gence tekme tokat saldırırken saldırırken talihsiz çocuk ne yapacağını şaşırdı.

Genç kız, korkuyla tuvalet kabinine sığınmaya çalışırken, gruptaki diğer kişiler cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Arkadaşlarını dövdükleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştılar.
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