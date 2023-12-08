Akran şiddetinde bir yenisi daha! Kız çocuğunu tuvalette yere yatırıp böyle darp ettiler
Beylikdüzü’nde bir kız grubu ‘gezmeye gidelim’ diyerek dışarı çıkardıkları arkadaşlarını bir restoranın tuvaletinde darbedip o anları kameraya aldı.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahve Mahllesi'nde iddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı. 4 genç kız dışarıda bir restorana gitti.
Ardından tuvalete giden kız grubundan bir kişi A.K. isimli geç kıza “Annem hakkında nasıl konuşursun?” diyerek saldırmaya başladı.
2 kız A.K. isimli gence tekme tokat saldırırken saldırırken talihsiz çocuk ne yapacağını şaşırdı.
Genç kız, korkuyla tuvalet kabinine sığınmaya çalışırken, gruptaki diğer kişiler cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Arkadaşlarını dövdükleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştılar.
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