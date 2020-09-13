Akrabalar birbirine girdi! Cenaze, meydan muharebesine döndü

Adıyaman'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kamile Kutlu'nun cenazesinde akrabalar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı, 5 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kamile Kutlu isimli vatandaşın cenaze işlemleri sırasında meydana geldi. 58 yaşındaki Kutlu, tedavi gördüğü Kahta Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdikten sonra cenazesinin defni için mezarlığa gelindi. Kutlu'nun defin işlemleri sırasında akrabalar olan kişiler arasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedende dolayı tartışma çıktı.

Akrabalar birbirine girdi

Alevlenen tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavga nedeniyle yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler kavgaya tutuşan akrabaları havaya ateş açarak ve biber gazı kullanarak ayırmaya çalıştı. Çıkan kavgada yaralanan şahıslar, olay yerine gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri de kavgaya karıştığı iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin üstünde tabanca ele geçirildi.

Belediye başkanı ve ilçenin ileri gelenleri ara buluculuk yaptı

Öte yandan 58 yaşındaki Kamile Kutlu'nun cenazesinin ilçe merkezinde defnedileceği bildirilirken, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve ilçenin ileri gelenlerinin aileleri barıştırmak için ara buluculuk yaptığı aktarıldı.