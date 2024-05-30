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Yaşam Akrabalar arasında silahlı kavga
Yaşam

Akrabalar arasında silahlı kavga

Yeniakit Publisher
2024-05-30 03:41:00 -
Akrabalar arasında silahlı kavga

Bursa’da akraba olan iki aile arasındaki husumet sokağa taştı. Yanındaki tabancaya sarılan yeğen, amcası ile kuzenini vurdu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan iki aile arasında başlayan husumet kavgaya döndü. Amca çocuğu olduğu öğrenilen taraflardan Kerem, Yusuf ve Baran K., tartıştıkları amcası Hüseyin K. (60) ile kuzeni Naif K.’yi (20) darp etti. Saldırganlardan Yusuf K. yanındaki tabanca amcası ile kuzenini vurdu. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

 

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