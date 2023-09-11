  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Anadolu Buluşmaları Programı'nın startını verdi

Dünyaca ünlü petrol şirketi Türk devine para yağdırabilir! Her şey saatler içerisinde belli olacak

Karadeniz'de sıcak saatler! Kuleleri ele geçirdiler

5 yıldır ibadete kapalıydı: Çinili Camiinden sevindiren haber var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlere ilişkin İstanbul ve Ankara mesajı!

ABD Ulusal Arşivlerinde ortaya çıktı! Türkiye'deki yangını bakın kimler çıkarmış

Botları batırıp mültecileri boğarak öldürüyorlardı: Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı

Zincidere'den bu tünele giren, Kapadokya'dan çıkıyor: Bu yer altı şehri gizemini koruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 dönüşü açıkladı: Türkiye'ye ciddi nakit girişi olacak!

"Elektrikli scooter yasaklansın, eşcinselliği çağrıştırıyor" diyerek belediye başkanına başvurdular
Yaşam Akrabalar arasında kavga! 25 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Yaşam

Akrabalar arasında kavga! 25 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-11 19:08:00 -
Akrabalar arasında kavga! 25 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Elinde tabanca ile kaçmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Rodi Güngör, vücuduna isabet eden tabancanın kurşunuyla ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elinde tabanca ile kaçmaya çalışan S.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Rodi Güngör ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Güngör’ün cenazesi otopsi için morga götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23