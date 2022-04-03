Akrabadan kime fitre verilir kime verilmez? Anne babaya kardeşe, teyzeye, dayıya, amcaya, halaya fitre verilir mi?

Fitre nedir, kimlere verilir sorusu birçok vatandaş tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte 2022 Fitre fiyatları birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tuttuğu için şükran borcu yerine ödenen ücrete fitre denilmektedir. Fitre, Ramazan orucunu tutup bayrama kavuşmanın bir şükran ifadesi olarak fakirlere yaplan bir yardımdır. Fıtır sadakası halkımız arasnda “fitre” ve "fidye" kelimesi ile de ifade edilmektedir. Peki kimlere fitre verilir? Fitre kime verilmez? Hangi akrabalara fitre verilir, hangisine verilmez?

Fitre ya da fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Akrabadan kime fitre verilir kime verilmez?

Fitre kime verilmez? Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Anne babaya kardeşe, teyzeye, dayıya, amcaya, halaya fitre verilir mi?

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).