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Gündem

Akraba çiftliğini böyle savundu! Özgür Özel'den yılın fıkrası

Yeniakit Publisher
2024-05-15 13:27:00 -

Seçimlerin ardından saltanatlarını ilan eden CHP'li belediye başkanları adeta akraba çiftlikleri kurdu. Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalları üzerine örtmek isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel "CHP'de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur" şeklide laf salatası yaptı.

 RECEP YEŞİL 

CHP'li isimler seçimlerin ardından oturdukları koltuklarda saltanatlarını ilan etti.

Liyakatin kökünü kazıyan CHP'li başkanlar, idare ettikleri belediyelerde adeta akraba çiftlikleri kurdu. 

Özel'den yılın fıkrası

CHP TBMM Grup Toplantısı sonrası bir gazetecinin, CHP'li belediyelerde yapılan atamalara ilişkin sorusunu cevaplayan Özgür Özel, "CHP'de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. 25 yıldır o belediyede çalışan, 6 yıldır o belediyede memuriyet yapanların kişisel ahlaklarına bu lekeyi sürmeye çalıştınız. Utanıp özür dileyeceğinize varmış gibi devam ediyorsunuz" şeklinde laf salatası yaptı.

Yapılan atamalara rağmen Özel'in savunması şaşkına çevirdi.
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