AKPM Üyesi Günay: "Avrupa Konseyinin terörle verdiğimiz mücadeleyi anlaması gerekir"

ESKİŞEHİR (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Avrupa Konseyinin Türkiye'nin terörle verdiği mücadeleyi anlaması gerektiğini bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, AKPM Daimi Komitesi'nin video konferansla gerçekleştirdiği toplantıya katıldığını duyurdu.

Toplantıda, yapay zeka ile değişen dünya ve bu değişimin demokrasi ile iş gücü piyasasına etkilerinin tartışıldığını belirten Günay, Türkiye İzleme Komitesince hazırlanan raporun da gündemde yer aldığını aktardı.

Türkiye hakkında hazırlanan raporun kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Günay, bu metnin tek taraflı yazıldığını ifade etti.

Günay, şu değerlendirmede bulundu:

"Eleştiri konularına baktığımızda çoğunun raportörlere sunulan yanlı belgelerden ve yanlış bilgilerden oluştuğunu görüyoruz. Bunun üzerine bazı parlamenterlerin konuşmaları yorum değil, saldırı ve hakaret biçimindeydi. Öncelikle bunu kınıyoruz. Karşılıklı diyalog önemli ancak böyle bir diyaloğun kalmadığını görüyoruz. Bunun yanında sessiz kalan bir grup parlamenterler var, umarım onlar daha sağduyulu davranırlar. Ülkemizde daha iyileştirilecek alanlar mevcut olabilir, buna biz karar veririz, zaten bu konularda bazı adımlar atılıyor. Öncelikle Avrupa Konseyinin terörle verdiğimiz mücadeleyi anlaması gerekir. PKK'ya ve teröre destek veren kim olursa olsun, milletvekili de olsa kanun karşısında eşittir. Yine teröre destek veren belediye başkanlarının yerine kayyum atanması konusunda anlaşılmaz bir tutum var. İspanya'da Katalonya yanlısı belediye başkanları, bakanlar görevlerinden alındı, bazıları tutuklandı, bazıları başka ülkelere sığındılar. Hiç kınama olmadı, gündem olmadı."

- "Kaybeden Türkiye değil, Avrupa olacaktır"

Günay, bazı parlamenterlerin, Avrupa Konseyinden Türkiye'nin çıkarılmasını önerdiğini belirterek şunları kaydetti:

"AKPM'deki meslektaşlarıma şunu hatırlatmak isterim: İstikrarlı ve güvenli bir Türkiye, istikrarlı ve güvenli bir Avrupa için şarttır. Bir an düşünün, Avrupa sınırında istikrarsız ve zayıf bir Türkiye olduğunda, kontrolsüz göç akınları, terör olayları Avrupa’nın her köşesinde görülecek. Türkiye tüm bu sorunları uluslararası toplumun hiçbir desteği olmadan tüm bölgesel sorunları tek başına göğüslüyor. Bu nedenle bu rapor ve yaklaşım büyük bir haksızlıktır. Türkiye her zaman Avrupa'nın ve AKPM'nin bir parçası olmuştur ancak bu gerçeğe karşı bir aksiyon alınırsa kaybeden Türkiye değil, Avrupa olacaktır."