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Akondroplazi hastaları İzmir'de bir araya geldi

"Aşırı boy kısalığı" olarak bilinen akondroplazi hastaları, Karşıyaka Belediyesi ve Ege Fark Yaratanlar Derneği iş birliği ile düzenlenen etkinlikte buluştu- Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay:"Karşıyaka'da tüm çalışanların akondroplazi hastası olacağı bir kafe açacağız"

15 Eylül 2019 Pazar 13:46
Akondroplazi hastaları İzmir'de bir araya geldi

İZMİR (AA) - Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Tay Park'ta ismi "Hobbit" olacak ve yalnızca "aşırı boy kısalığı" olarak bilinen akondroplazi hastalarının çalışacağı bir kafe açacaklarını bildirdi.

Akondroplazi hastaları, Mavişehir Tay Park'ta, Karşıyaka Belediyesi ve Ege Fark Yaratanlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte sorunlarını paylaştı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay, akondroplazi hastalarına destek vereceklerini ifade etti.

Tay Park'ta akondroplazi hastalarının çalışacağı "Hobbit" ismini taşıyan bir kafe açacaklarını kaydeden Cemil Tugay, "Burada çalışanların hepsi akondroplazi hastası olacak. Sempatik bir görünümü olacak. Özellikle çocukların hoşlanacağı bir kafe olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuğu akondroplazi hastası olan anne Figen Çetinkaya ise akondroplazi hastalarının günlük hayatta önemli zorluklarla karşılaştığını dile getirdi.

Çetinkaya, "Mesela otobüslerde iniş çıkışlar bile sorun olabiliyor." dedi.

Akondroplazi hastası Ömer Çetinkaya ise okulda kendisiyle alay edildiğini ama zamanla bu durumu umursamadığını anlattı.

Ege Fark Yaratanlar Derneği Başkan Yardımcısı Özlem Özkulak ise açılacak kafede, iş bulmakta zorlanan akondroplazi hastalarının istihdam edileceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:46
  1. Akondroplazi
  2. Hobbit
  3. Hobbit Kafe
  4. İzmir
  5. Karşıyaka Belediyesi

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