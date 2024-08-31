AKOM'dan uyarı geldi! İstanbullular dikkat! 4 Eylül’e kadar devam edecek

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM bugün İstanbul genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Akşama kadar sürecek

AKOM’un açıklamasında, “İstanbul’da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. İstanbul il genelinde yerel kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıklar ise 29 derece civarında seyredecek” ifadelerine yer verildi.

Yağışlar 4 Eylül'e kadar devam edecek

İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, hava sıcaklıklarının 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.