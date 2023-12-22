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Gündem AKOM'dan İstanbullulara önemli uyarı: Fırtına geliyor
Gündem

AKOM'dan İstanbullulara önemli uyarı: Fırtına geliyor

Yeniakit Publisher
2023-12-22 16:51:00 -
AKOM'dan İstanbullulara önemli uyarı: Fırtına geliyor

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." denildi.

İSTANBUL Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,  İstanbul'da fırtınalı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirtilerek, fırtınaya karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu. 

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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