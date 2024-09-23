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Gündem AKOM’dan İstanbul'a uyarı
Gündem

AKOM’dan İstanbul'a uyarı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
AKOM’dan İstanbul'a uyarı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yağışların akşam saatlerinde kuvvetini artıracağını ve yarın 17.00’ye kadar aralıklarla devam edeceğini açıkladı.

AKOM açıklamasına göre kentte bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Cumartesi 17.00’ye kadar görülmesi beklenen yağışların şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz’e kıyısı olan kuzey bölgelerde çok kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’da sıcaklıkların da 20-23 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21 Eylül’e kadar mevsim normalleri civarıyla 1-3 derece altında, 22-30 Eylül arasında ise mevsim normalleri civarıyla 1-3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış şiddeti sınıflandırması şöyle:

Hafif: 1-5 kg/m²

Orta Kuvvette: 6-20 kg/m²

Kuvvetli: 21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli: 51-75 kg/m²

Şiddetli: 76-100 kg/m²

 

Aşırı: 100 kg/m² üzeri

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