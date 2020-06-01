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Aktüel

AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı:

"Önümüzdeki üç saat boyunca kent genelinde aralıklarla kuvvetli (15-40 kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor"

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:45:13 -
AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağını bildirdi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AKOM'dan gelen son dakika açıklamaya göre, önümüzdeki üç saat boyunca kent genelinde aralıklarla kuvvetli (15-40 kg) sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar, su baskını, göllenme gibi hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu."

Bu arada kent genelinde yer yer sağanak etkili oluyor.

Bazı noktalarda aniden etkili olan yağıştan korunmaya çalışan vatandaşlar çevredeki iş yerleri ve duraklara sığındı.

Yağış nedeniyle trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

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