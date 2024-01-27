Akom uyardı! İstanbul’a kuvvetli kar geliyor

Yurt genelinde kış ayları etkisini günden günde daha da hissettiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre kar ve sağanak etkisini artıracak.

Kar ve yağmur etkili olacak

Yurt genelinin çok bulutlu, (Çanakkale hariç) Marmara, Doğu Akdeniz'in doğusu, (Konya hariç) İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği öngörülüyor.

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Rüzgar uyarısı

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeybatı ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatılı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Zonguldak, Bartın, Düzce, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

28 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi

İşte uyarı verilen iller:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Giresun, Kastamonu, Kars, Muş,

Sakarya, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce için sarı kodlu kar uyarısı

Şırnak için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı

Bolu ve Hakkari için turuncu kodlu kar uyarısı

Batman için sarı kodlu yağmur uyarısı

Diyarbakır ve Mardin için sarı kodlu kar ile yağmur uyarısı

AKOM, İstanbul'a kar uyarısı yaptı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıkladı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bugün yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.