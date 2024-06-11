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Gündem AKOM uyardı! İstanbul sıcaktan kavrulacak
Gündem

AKOM uyardı! İstanbul sıcaktan kavrulacak

Yeniakit Publisher
2024-06-11 12:15:52 - 2024-06-11 12:15:51
AKOM uyardı! İstanbul sıcaktan kavrulacak

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 35 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı. Bunaltıcı havanın hafta boyunca süreceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul ve yurdun batısı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtildi.

Bugünden itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği bildirilen açıklamada, bunaltıcı havanın hafta boyunca süreceği tahmin edildiğinden, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, sıcak ve kuru havaya işaret edilerek, orman yangını riskinin de arttığı uyarısı yapıldı.

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