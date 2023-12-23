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Yaşam AKOM Türkiye'ye yeni saat verdi, duyurdu İstanbullulara fırtına geliyor! Son durum nasıl olacak? İşte uyarısı
Yaşam

AKOM Türkiye'ye yeni saat verdi, duyurdu İstanbullulara fırtına geliyor! Son durum nasıl olacak? İşte uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-12-23 00:28:00 - 2023-12-23 01:24:53
AKOM Türkiye'ye yeni saat verdi, duyurdu İstanbullulara fırtına geliyor! Son durum nasıl olacak? İşte uyarısı

AKOM'dan uyarı: milyonlar hava durumunu merak ederken İstanbullulara fırtına uyarısı geldi. AKOM, yarın öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini bildirdi!

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtınalı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirtilerek, fırtınaya karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

YARIN ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Merkezden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenip kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.
Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, yarın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istendi.

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