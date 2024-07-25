AKOM saat verip uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor

Son haftalarda nem oranının yüksek olması nedeniyle hava sıcaklığını olduğundan daha yüksek hissediyoruz. Öyle ki, bunaltan sıcaklar nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve çeşitli eşyaları başlarının üstünde tutarak güneşten korunmaya çalışıyor.

AKOM SAAT VERİP UYARDI

AKOM'dan yapılan uyarıda, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

AKOM'un uyarısı şu şekilde:

"Gün içerisinde Avrupa Yakası'nın batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği ön görülmektedir.

İstanbul genelinde bu gece saatlerinden itibaren başlaması ve Cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir"

METEOROLOJİ'DEN DE UYARI GELDİ

Meteoroloji'den yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, cuma sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası ile gece saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık