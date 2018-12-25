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AKO Grup'tan sıfır atık projesine 30 milyon dolarlık katkı

AKO Grup tarafından 30 milyon dolar yatırımla Ankara'da kurulacak lastik geri dönüşüm tesisinde, Türkiye'de bir yılda ortaya çıkan 350 bin ton lastik atığın dörtte biri geri dönüştürülebilecek- AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün: - "Tesis, alanında Türkiye'nin en büyüğü olacak"

25 Aralık 2018 Salı 14:42
AKO Grup'tan sıfır atık projesine 30 milyon dolarlık katkı

İSTANBUL (AA) - AKO Grup, 30 milyon dolar yatırımla sıfır atık projesine ve cari açığa katkı sağlayacak.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, AKO Grup tarafından gerçekleştirilecek yatırımla Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin bu alandaki en büyük entegre geri dönüşüm tesisi kurulacak.

Tesis, sanayinin kauçuk ihtiyacını karşılaması ve çevre korumasına katkı amacıyla lastik atıkların tamamen geri dönüştürülmesini sağlayacak.

Üretime 2020'de başlaması planlanan ve 80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, Türkiye'de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığın dörtte biri nitelikli ham maddeye dönüştürülebilecek.

Geri dönüşüme tabi tutulacak lastikler, niteliklerine göre ayrıştırılarak yüksek teknolojili entegre sistemlerde işlenecek. Böylece atıklar, yerli imkanlarla otomotiv yan sanayi, ayakkabı ve konveyör gibi farklı sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu nitelikli ham maddeye dönüştürülecek.


- "Tesisimiz, sıfır atık projesine de katkı sağlayacak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Türkiye'de stratejik sektörlerde üretim gerçekleştiren sanayi kuruluşlarının, her yıl 11 bin ton civarında geri dönüştürülmüş kauçuk türevi ithal ettiğini bildirdi.

Özürün, "AKO Grup yatırımıyla hayata geçirilecek tesis, bu ham maddenin atık dönüşümüyle elde edilmesini sağlayacak. İthal ikamesiyle bu alandaki dışa bağımlılık azalacak. Tesisin sağlayacağı ithal ikamesinin cari açığın giderilmesine 16 milyon dolarlık yıllık katkı sağlayacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de halihazırda kurulu bulunan lastik geri dönüşüm tesislerinde, atık lastiklerin tüm unsurlarının geri dönüştürülemediğini belirten Özürün, şunları kaydetti:

"Lastik atıkların, çelik dahil bütün unsurlarıyla geri dönüştürülebileceği tesisimiz, bu alanda fark ortaya koyacak ve bir ilk oluşturacak. Tesisimiz bu özelliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın sıfır atık projesine de katkı sağlayacak. AKO Grup'un 30 milyon dolarlık yatırımıyla hayata geçecek tesisin, alanında Türkiye'nin en büyüğü olacak. Atık lastiklerin doğaya zarar vermeden tamamen geri dönüştürülebileceği bu tesis, aynı zamanda ülkemizde iş makinesi ve kamyon lastiklerinin dönüştürülebildiği ilk tesis olacak."

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:42
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