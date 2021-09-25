Akne diye bir derdiniz kalmayacak! İşte doğal çözüm yolu...

Cilt bakımında doğal çözümler peşindeyseniz, akne oluşumuna karşı güçlü duruşuyla bilinen manuka balıyla tanışmanın tam zamanı...

Çayınıza koydunuz, belki biraz kızarmış ekmek üzerine gezdirdiniz balın aynı zamanda cilt bakım maddesi olabileceğini biliyor muydunuz? Yüzyıllardır cilt koruyucu ve yara iyileştirici özellikleri nedeniyle kullanılan manuka balı etkili, doğal içerikler dünyasında birinci sınıf bir seçimdir. Diğer ballardan daha fazla fayda sağlayan benzersiz bu tür, sadece belirli kozmetik sorunlar için değil, aynı zamanda daha ciddi cilt hastalıkları için de akıllıca bir seçimdir.

Evde hazırladığınız cilt maskelerinin içerisine ekleyerek ya da sorunlu bölgenin üzerine direkt uygularak, hatta nemlendirici kreminize karıştırarak kullanabilceğiniz bu balın mucizevi etkilerine hazır olun!

Manuka balı nedir?

Manuka balı, Yeni Zelanda'daki manuka ağacından beslenen bal arıları tarafından üretilir. Bu önemli bir farktır; çünkü manuka balına en belirleyici özelliğini, yani güçlü antibakteriyel özelliklerini veren şey budur. Çoğu bal, antibakteriyel yapısını hidrojen peroksitten alır, ancak manuka balı, hem hidrojen peroksit hem de metilglioksal adı verilen başka bir bileşen içermesi bakımından benzersizdir: Manuka çiçeklerinin nektarı, daha sonra dönüştürülen dihidroksiaseton adı verilen büyük miktarda bir madde içerir.

Metilglioksal konsantrasyonu ne kadar yüksek olursa, manuka balı o kadar antibakteriyel olur. Antimikrobiyal içeriği göz önüne alındığında, manuka balının hem eski zamanlarda hem de günümüzde yaraları, yanıkları ve lezyonları tedavi etmek için dikkate değer olması şaşırtıcı olmamalıdır. Yaralar için önceden hazırlanmış manuka ballı pansumanlar bile vardır. Ancak faydaları burada bitmiyor: Aynı zamanda harika bir anti-inflamatuar bileşen ve akne ve egzama gibi diğer sorunlar için de faydalıdır. Çok iyi bir nemlendirici görevi görür ve bu nedenle nemlendirme amaçlı da kullanılabilir.

Manuka balının cilt için faydaları

Bu özel bal türü, cilt için çeşitli faydalar sağlar ve tıbbi olduğu kadar kozmetik sorunları da ele alır. İşte, manuka balının cilt üzerindeki etkileri;

Güçlü antibakteriyel özelliklere sahiptir: Manuka balı hem hidrojen peroksit hem de metilglioksal içerdiğinden, çeşitli bakterilere karşı güçlüdür. Aslında, e.coli ve MRSA'nın yanı sıra antibakteriyel etkilerinin bile gösterildiğini belirtiyor.

Yara iyileşmesini destekler: Manuka balı, yaraların iyileşmesine yardımcı olmak için ihtiyaç duyulan fibroblastlar olarak bilinen doğru hücre tipini toplar. Bunun yanı sıra nemli bir ortam ve iyileşmeyi hızlandırmak için koruyucu bir bariyer oluşturur.

İzleri açar: Eser miktarda hidrojen peroksit içerdiğinden balın hafif aydınlatma özelliklerine sahip olduğu düşünülür, bu nedenle hiperpigmentasyon ve akne izlerinin hafifletilmesinde yardımcı olabilir.

Egzamayı yatıştırır: Ham balın egzama ve dermatit gibi bir dizi cilt rahatsızlığına yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Ağrıyı azaltmaya yardımcı olur: İyileştirici özellikleri, manuka balının genellikle yaraları, yanıkları ve ülserleri tedavi etmek için kullanıldığı anlamına gelir. Manuka balının ağrıyı azalttığını birkaç çalışma ortaya koymuştur.

Etkili bir iltihap önleyicidir: Manuka balının iltihap önleyici özellikleri, diğer arı türlerinden elde edilen ballarla eşleşmemiştir. Bu sadece yukarıda belirtilen tıbbi sorunlar için değil, aynı zamanda akne ve egzama gibi diğer durumlar için de faydalıdır.

Antioksidan koruma sunar: Manuka balı, cilde zarar veren reaktif oksijen türlerini (serbest radikallere maruz kalmanın neden olduğu) aşağı doğru düzenleyebilir ve bu da onu yaşlanma karşıtı amaçlar için faydalı hale getirir.

Cilde nemlendirir: Manuka balı, içerdiği şeker bileşeni nedeniyle doğal bir nemlendiricidir, yani cildin nemi çekmesine ve cildin içinde kalmasına yardımcı olur. Bu onu nemlendiricilerde ve yumuşatıcılarda yararlı bir bileşen yapar.

Kaynak: Ensonhaber