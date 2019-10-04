AKM yıkıldığı zaman hiçbir gezici çıkıp da bunu demedi!
Taksim’de memleketin hayrına bir inşaat olunca kıyameti koparan Gezicilerin, kendilerini ilgilendiren inşaatlara sesini çıkarmamasını eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Bunlar böyle samimiyetsizdir” dedi.04 Ekim 2019 Cuma 16:43
yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Taksim meydanındaki düzenleme ve Gezicilerin söz konusu mesele hakkındaki ikiyüzlü tavırları masaya yatırıldı.
“Bunlar böyle samimiyetsiz”
Karahasanoğlu, “AKM yıkıldıktan sonra bir tane de Gezici çıkıp, ‘Ya parklara ihtiyacımız var, Taksim meydanı da biraz küçük, bu alan da parka dahil edilsin’ dedi mi? Demedi. Bunlar böyle samimiyetsizdir.” ifadesini kullandı.
Programın ilgili bölümü şu şekilde:
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