Aklınızdaki Toyota'ya Mayıs ayına özel avantajlarla sahip olmaya hazır mısınız?

Toyota’nın Mayıs kampanyası kapsamında Corolla Sedan modeli 1 milyon 260 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla veya 150 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajıyla tercih edilebiliyor. 58 yıldan bu yana üretilen ve global olarak 52 milyon adetten daha fazla satış rakamına ulaşan Corolla, zenginleşen teknolojik ve güvenlik özellikleriyle Türkiye’de de büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

C-SUV’larda da avantajlar var

Mayıs ayı kampanyasında Toyota’nın C-SUV modelleri Toyota C-HR Hybrid ve Corolla Cross Hybrid modellerinde de avantajlar bulunuyor. Modern ve fonksiyonel SUV tasarımını, verimli hibrit motorlarıyla buluşturan Corolla Cross Hybrid, nakit alımlarda 125 bin TL indirimle veya 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor. Toyota’nın sıra dışı tasarımı ve premium özellikleriyle öne çıkan SUV modeli Toyota C-HR Hybrid ise, 200 bin TL kredi yüzde 0,99 faizli 12 ay vadeyle alınabiliyor.

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