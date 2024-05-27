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Kadın - Aile Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var! Şampiyon bitki: Bunu duyunca ilaçlardan vazgeçeceksiniz
Kadın - Aile

Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var! Şampiyon bitki: Bunu duyunca ilaçlardan vazgeçeceksiniz

Yeniakit Publisher
2024-05-27 18:00:00 - 2024-05-27 18:11:26
Aklınıza gelebilecek her hastalığa faydası var! Şampiyon bitki: Bunu duyunca ilaçlardan vazgeçeceksiniz

Bitkiler ve antioksidanlarla ilgili bilimsel çalışmaları bulunan Histoloji ve Embriyoloji uzmanı Dr. Ömer Coşkun, Türkiye'de Akgünlük olarak bilinen Boswellia Serrata bitkisinin, doğadaki en etkili iltihap karşıtı bitkilerinden biri olduğunu belirtti.

Birçok bilimsel çalışmanın Akgünlük bitkisinin geleneksel kullanımını desteklediğini vurgulayan Dr. Ömer Coşkun, şunları kaydetti:

''Yapılan çalışmalarda akgünlük bitkisinin anti-enflamatuar yani iltihap önleyici etkisi olduğu artrit gibi iltihaplı hastalıklarda ödem ve ağrıda belirgin azalma sağladığı gözlenmiştir.

İltihaplı eklem romatizması, kireçlenme, sırt ve eklem ağrıları, hareket kısıtlılıklarını azaltmada bu bitkiden yararlanılabilir.
Ayrıca bu harika bitkinin balgam söktürücü, nefes darlığını giderici özellikleriyle özellikle astım hastalarında nöbetleri azalttığı, nefes alma kapasitesini arttırdığı gözlenmiştir.Bunlara ek olarak yara iyileştirici, stres ve depresyonu gidermeye yardımcı, hafızayı güçlendirici etkileri de vardır.''

Akgünlük bitkisinin kanser hastalığında tümör büyümesini önlemede, kötü hücrelerin çoğalmasını ve yayılmasını engellemede de etkili olduğunu söyleyen Coşkun, sağlık açısından son derece önem taşıyan Akgünlük bitkisinin, Türkiye'de daha fazla tanıtılıp kullanımının yaygınlaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

İşte Akgünlük bitkisinin daha birçok bilinmeyen faydaları...

Mide ülseri : Günlük öğütülüp balla macun yapılıp aç karnına birer çay kaşığı yenmeye devam edilir.
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Gastrit : Günlük öğütülüp balla macun yapılıp aç karnına birer çay kaşığı yenmeye devam edilir.
Öksürük : Günlük, çamsakızı öğütülüp balla macun yapılarak yenmeye devam edilir. Günlük çiğnenmeye devam edilir. Günlük manganla ( ateşe) atılıp buharı teneffüs (tütsülenir) edilir.
Nefes Darlığı : Günlük, sinir otuyla öğütülüp balla macun yapılarak yenmeye devam edilir. Günlük çiğnenmeye devam edilir. Günlükle tütsülenir.
Ses Kısıklığı : Günlük çiğnenmeye devam edilir, günlük tütsüsü yapılır. Havuç ile pişirilip yedirilir.
Unutkanlık : Günlük kuru üzümle beraber çiğnenip yenmeye devam edilir. Günde 21 adet kuru üzüm, 3-5 adet günlük.
Yara : Günlük toz yapılıp yaralara ve iltihaplı yerlere ekilir.
Kekemelik : Günlük sakızı çiğnenmeye devam edilir.
İltihap : Günlük toz yapılıp yaralara ve iltihaplı yerlere ekilir.
Romatizma : Günlük öğütülüp sıcak bal şerbetine katılıp içilmeye devam edilir.
Akgünlük sakızı : Afrika ve Hindistanda yetişen bir ağaçtır. Ağaç kabukları çizilerek sütü alınır. Kuruyunca günlük sakızı elde edilir.
Çocukarınıza mutlaka kuru üzümle günlük çiğnediginizde zihin açar unutkanlığı önler.

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