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Ekonomi

Aklımızda Mehmetçik gönlümüzde Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanlığı’nın Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı “Pençe-Kaplan Operasyonu”na destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 10:58:00 -
Aklımızda Mehmetçik gönlümüzde Türkiye

Bakan Albayrak, Twitter üzerinden Mehmetçiğe destek mesajı yayınladı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yayınladığı Mehmetçiğe destek videosunu, “Aklımızda Mehmetçik, gönlümüzde Türkiye...” notuyla paylaştı. Videoda, savaş uçaklarının gerçekleştirdiği operasyonlar eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın vurabiliriz’ mesajına yer verildi.

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