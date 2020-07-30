  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Aklease, KOBİ'ler için EBRD'den 40 milyon avro kaynak sağladı

Aklease Genel Müdürü Çetin Düz: - "Aklease olarak bu zorlu dönemde de ekonomimizin itici gücü olan KOBİ'lerimizi doğru finansal çözümlerimizle desteklemeye devam ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:59:08 -
Aklease, KOBİ'ler için EBRD'den 40 milyon avro kaynak sağladı

İSTANBUL (AA) - Aklease, KOBİ'lerin finansmanında kullanmak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'dan (EBRD) 3 yıl vadeli 40 milyon avro tutarında kaynak sağladı.

Aklease'den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden itibaren banka dışı finans sektöründe öncü ve lider konumunu sürdüren Aklease, pandemi sürecinde de ülke ekonomisinin kalkınmasına destek olmaya devam ediyor.

Şirket, KOBİ'lerin bu dönemdeki kısa vadeli ihtiyaçlarından orta ve uzun vadeli yatırımlarını desteklemeye kadar olan geniş yelpazede kullanmak amacıyla EBRD'den finansman aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, salgının ilk gününden itibaren müşterileri ve çalışanlarının sağlığını koruyarak, kesintisiz hizmet önceliğiyle çalıştıklarını bildirdi.

KOBİ'lerin Türkiye'nin geleceğinde ve kalkınmasında büyük öneme sahip olduğunu belirten Düz, şunları kaydetti:

"Aklease olarak bu zorlu dönemde de ekonomimizin itici gücü olan KOBİ'lerimizi doğru finansal çözümlerimizle desteklemeye devam ediyoruz. Leasingin avantajlarını doğru finansal modellemelerle müşterilerimize sunarak yatırımların ve ekonominin gelişimine katkı sağlama amacımızla aralıksız çalışıyoruz. Üretim sektörü makine ve ekipmanları, iş-inşaat makineleri, üretim hatları, hava, deniz, kara tüm ulaşım araçları, enerji ve sağlık sektörü ekipmanları gibi yatırım gerektiren tüm projelerde yer alıyor, yatırımın nakit akışına uygun çözümler sunuyoruz."

EBRD'den sağladığıkları 3 yıl vadeli 40 milyon avroluk yeni kaynak ile pandeminin KOBİ'ler üzerindeki olumsuz finansal etkilerini azaltma hedefinde olduklarını aktaran Düz, desteklere devam edeceklerini bildirdi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Eren Erdem planı açık etti: Sonu PKK'ya toprak vermeye kadar gidecek korkunç hazırlık
Siyaset

CHP'li Eren Erdem planı açık etti: Sonu PKK'ya toprak vermeye kadar gidecek korkunç hazırlık

CHP, seçim diyetini ödemek için HDP ve PKK'nın Türkiye'yi bölme projesine sarıldı. Kurultayda "Kürt sorununu çözeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'n..
'Gayrimeşru ilişki' skandalının odağındaki isimler konuştu! İlçenin erkeklerinden Sümeyra Tilki'ye rezil mesajlar
Gündem

'Gayrimeşru ilişki' skandalının odağındaki isimler konuştu! İlçenin erkeklerinden Sümeyra Tilki'ye rezil mesajlar

Türkiye günlerdir Antalya'nın İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün makam şoförünün eşiyle yaşadığı ‘gayri meşru iddiasını kon..
Eski Türkiye büyükelçisi İngiliz istihbaratının başına getirildi
Dünya

Eski Türkiye büyükelçisi İngiliz istihbaratının başına getirildi

İngiltere'nin eski Türkiye Büyükelçisi Richard Moore İngiltere Dış İstihbarat Servisi MI6'in başına getirildi. Moore, koyu bir Beşiktaş tara..
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı