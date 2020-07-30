Aklease, KOBİ'ler için EBRD'den 40 milyon avro kaynak sağladı

İSTANBUL (AA) - Aklease, KOBİ'lerin finansmanında kullanmak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'dan (EBRD) 3 yıl vadeli 40 milyon avro tutarında kaynak sağladı.



Aklease'den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden itibaren banka dışı finans sektöründe öncü ve lider konumunu sürdüren Aklease, pandemi sürecinde de ülke ekonomisinin kalkınmasına destek olmaya devam ediyor.



Şirket, KOBİ'lerin bu dönemdeki kısa vadeli ihtiyaçlarından orta ve uzun vadeli yatırımlarını desteklemeye kadar olan geniş yelpazede kullanmak amacıyla EBRD'den finansman aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, salgının ilk gününden itibaren müşterileri ve çalışanlarının sağlığını koruyarak, kesintisiz hizmet önceliğiyle çalıştıklarını bildirdi.

KOBİ'lerin Türkiye'nin geleceğinde ve kalkınmasında büyük öneme sahip olduğunu belirten Düz, şunları kaydetti:

"Aklease olarak bu zorlu dönemde de ekonomimizin itici gücü olan KOBİ'lerimizi doğru finansal çözümlerimizle desteklemeye devam ediyoruz. Leasingin avantajlarını doğru finansal modellemelerle müşterilerimize sunarak yatırımların ve ekonominin gelişimine katkı sağlama amacımızla aralıksız çalışıyoruz. Üretim sektörü makine ve ekipmanları, iş-inşaat makineleri, üretim hatları, hava, deniz, kara tüm ulaşım araçları, enerji ve sağlık sektörü ekipmanları gibi yatırım gerektiren tüm projelerde yer alıyor, yatırımın nakit akışına uygun çözümler sunuyoruz."

EBRD'den sağladığıkları 3 yıl vadeli 40 milyon avroluk yeni kaynak ile pandeminin KOBİ'ler üzerindeki olumsuz finansal etkilerini azaltma hedefinde olduklarını aktaran Düz, desteklere devam edeceklerini bildirdi.















