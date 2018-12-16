Akkuyu, Türkiye için milat olacak

Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) Rusya’daki referansı Novovoronej-2’nin Başmühendis Yardımcısı Igor Gusev’den ilerisi için umutları artıran açıklamalar geldi. Gusev, Akkuyu’nun Türkiye için yeni bir milat olacağını belirterek, “Bir nükleer santral ünitesinde işletimden ekipmanların bakımına, servise, onarıma kadar pek çok alanda personele ihtiyaç duyuluyor. Yani bir ünite yeni istihdam alanları anlamına geliyor. Şüphesiz, bu istihdam alanları bölgeye ve Türkiye’ye önemli katkılar sunacak” şeklinde konuştu.