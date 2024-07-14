Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili bomba adım! Tüm dünya bunu konuşacak

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Akkuyu Nükleer Santrali sahasına rüzgar santrali kurulmasının planlandığını yazdı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dedusenko'nun, Türkiye'de rüzgar çiftlikleri kurma projeleriyle ilgilendiklerini belirttiğini aktaran Güngör, Rosatom'un rüzgar enerjisi üretimini aktif olarak geliştirdiğini ve Akkuyu sahasında rüzgar enerjisi santrali inşa etme olasılığını değerlendirdiğini ifade etti. Dedusenko'nun, Rosatom'un Türkiye'deki en büyük yatırımcı konumunda olduğunu hatırlattığını nakleden Güngör, şunları kaydetti:

"Akkuyu Nükleer Santrali’nin olduğu sahaya rüzgâr santrali de planlandı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dedusenko, “Türkiye’de rüzgâr çiftlikleri kurma projeleriyle ilgileniyoruz. Akkuyu’da rüzgâr santrali projesini değerlendiriyoruz” dedi

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da sahaya rüzgâr santrali de planlanıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Rosatom'un nükleer enerji sektörünün yanı sıra yeni iş alanları geliştirdiğini de belirterek, "Enerji üretim teknolojileri alanında, rüzgâr enerjisi üretimini aktif olarak geliştiriyoruz. Türkiye'de rüzgâr çiftlikleri kurma projeleri ile ilgileniyoruz. Rosatom olarak toplam kapasitesi 1 gigavattan fazla olan 9 rüzgâr çiftliğini devreye aldık. Şu anda, Akkuyu NGS sahasında rüzgâr enerjisi santrali inşasına yönelik bir projeyi gerçekleştirme olasılığını değerlendiriyoruz" dedi.

KÜÇÜK NÜKLEERLE DE İLGİLİYİZ

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SABAH'a Akkuyu Nükleer Santral projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dedusenko, Akkuyu NGS projesinin Türk ekonomisindeki en büyük yabancı yatırımlardan biri olduğunu hatırlatarak, "Rosatom halihazırda Türkiye'deki en büyük yatırımcı konumunda. Biz de elbette Türkiye'deki çalışmalarımızı genişletmeye hazırız.

Ürün yelpazemiz oldukça geniş ve NGS inşaatının çok ötesine geçiyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki tecrübemiz, Türkiye Cumhuriyeti pazarındaki varlığımız ve bölgede yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için koşulsuz potansiyel göz önüne alındığında, bu konuda işbirliği yapabiliriz" açıklaması yaptı. Geleneksel nükleer santrallere göre daha küçük boyutlarda tasarlanmış ve üretilmiş nükleer reaktörlerle (SMR) de ilgilendiklerini aktaran Dedusenko, Rosatom'un bu konuda dünyada önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, şunları anlattı: "SMR teknolojilerinin geliştirilmesi Rosatom'un önceliklerinden biri. Bu konuda Türk hükümetinin toplam 5 gigawatt kapasiteli küçük reaktörler inşa etme yönündeki stratejik vizyonuna uyumlu olduğumuz için memnuniyet duyuyoruz. Bu alanda iş birliğinin geliştirilmesini görüşmeye ve hem yüzer hem de kara tabanlı tasarımlarda küçük kapasiteli nükleer güç santralleri projeleri sunmaya hazırız."

SİNOP'TA TÜRKLER'E BELİRGİN ROL

Türkiye'nin enerji stratejisinin oluşturulması ve uygulanması konusunu yakından takip ettiklerini söyleyen Dedusenko, Sinop'ta yapılması planlanan ikinci nükleer enerji santraline de talip olduklarını vurguladı. Dedusenko, "Sinop'ta santralin Rus tasarımına göre inşa edilmesi konusunda görüşmeler devam ediyor. Projenin Rus tarafı ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi makul ve mantıklı bir karar olarak görünmekte. Akkuyu NGS projesi ile edinilen tecrübe, bu projede de sinerjik bir etki elde edilmesini sağlayacaktır. Sinop için seçilmemiz halinde, Türk tarafının projedeki rolünün daha da belirginleşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

NÜKLEER TIP DA VAR

Rosatom'un nükleer tıp konusunda da çalışmalar yaptığını belirten Dedusenko, "Radyofarmasötikler için izotop ürünlerinin üretimi, teşhis ve tedavi için tıbbi ekipman, ürünlerin iyonlaştırma işlemi ve soğuk sterilizasyonu, kendi tıbbi merkezler ağımızın geliştirilmesi de dahil olmak üzere nükleer tıp için entegre çözümlerimiz bulunuyor. Yeni iş alanlarımız arasında enerji depolama ve elektrik depolama sistemleri, yenilikçi kompozit malzemeler ve dijital çözümler de yer alıyor. Bu ve diğer birçok alanda, Türk ortaklarımızla karşılıklı fayda sağlayacak ortaklık fırsatlarını görüşmeye hazırız" dedi.

TEKNOLOJİ MERKEZİ KURULACAK MI?

Rosatom, son dönemde Vietnam ile Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin hayata geçirilmesine ilişkin bir anlaşma imzaladı. Daha önce de Bolivya'da böyle bir merkez açmıştı. Türkiye'de benzer bir proje olup olmayacağına yönelik de Dedusenko, şöyle dedi: "Nükleer bilim ve teknoloji merkezleri, enerji dışı çözümlerimiz arasında. İzotop tedariki, kompozit malzeme üretimi gibi konularda ortaklık fırsatlarını görüşmeye hazırız." "