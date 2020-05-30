Akkuyu Nükleer AŞ'den sağlık merkezlerine 140 bin liralık destek

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer AŞ, nükleer güç santralinin inşa edildiği bölgedeki bir hastane ile aile sağlık merkezine iyileştirme çalışmaları için 140 bin lira destekte bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, Silifke Devlet Hastanesi ile Büyükeceli Aile Sağlığı Merkezi'ne 70'er bin liralık bağış sertifikalarını teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Frolov, bölgedeki sosyal sorumluluk çalışmalarına her zaman önem verdiklerini belirterek, "İnşaat sahasına yakın olan mahallelerde ikamet eden çalışan sayısının 6 bini geçmiş olması sağlık kurumları dahil olmak üzere sosyal altyapı tesisleri üzerindeki yükü daha da artırmaktadır." ifadesini kullandı.

Sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle mücadele ettiğini anımsatan Frolov, şunları kaydetti:

"Bugünlerde doktorlar, 24 saat çalışarak tüm güçlerini pandemiyle mücadeleye adıyorlar. Özverileri için sağlık emekçilerine teşekkür etmek istiyoruz. Hayat kurtaranların emekleri paha biçilemez. Bugünkü şartlarda sağlık emekçilerine düşen yükün hafifletilmesi için en azından yapabileceğimiz şeyler virüsten korunma önlemlerine uymak ve birbirimizi desteklemek olacaktır.”

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Özgür Ozan Karak da destekten dolayı teşekkür etti.



