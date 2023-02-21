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Yaşam Akkuyu Nükleer A.Ş’den deprem bilgilendirmesi!
Yaşam

Akkuyu Nükleer A.Ş’den deprem bilgilendirmesi!

Hatay’da meydana gelen ve Mersin’de de hissedilen iki depremde, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde herhangi bir olumsuz durum oluşmadığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 19:10:00 -
Akkuyu Nükleer A.Ş’den deprem bilgilendirmesi!

20 Şubat Pazartesi akşamı  Hatay’da meydana gelen ve Mersin’de de hissedilen iki depremde, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde herhangi bir olumsuz durum oluşmadığı bildirildi.

 Konuya İlişkin AKKUYU Nükleer A.Ş’den yapılan açıklamada, “20 Şubat tarihinde Hatay’da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Mersin'de de hissedilen depremin ardından Akkuyu NGS sahasında hızla yapılan inceleme sonucunda herhangi bir anormallik veya hasar tespit edilmemiştir. Sahadaki inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir. Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleyici kurum olan Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yakından izlenmektedir.

AKKUYU Nükleer A.Ş’nin acil durum birimleri olan Seferberlik Birimi ile Sivil Savunma ve Acil Durumlar Birimi, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği yapmaktadır. AKKUYU NÜKLEER A.Ş, Türkiye Cumhuriyeti'nde meydana gelen depremlerden etkilenenlere destek vermeye devam etmektedir” şeklinde bilgi verildi.

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