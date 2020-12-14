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Ekonomi Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesindeki kor tutucunun montajı yapıldı
Ekonomi

Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesindeki kor tutucunun montajı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:38:02 -
Akkuyu NGS'nin ikinci ünitesindeki kor tutucunun montajı yapıldı

MERSİN (AA) - Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci ünite reaktör binasında, en önemli ekipmanlardan biri olan kor tutucunun montajının tamamlandığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, gövde yüksekliği 5,8 metre, çapı 6,1 metre, ağırlığı ise 169 tonu bulan ve bir tank görüntüsüne sahip olan kor tutucunun, olası bir kaza durumunda nükleer yakıtın çevreye yayılmasını önlediği belirtildi.

Kor tutucunun ayrıca, yakıtın reaktörün sızdırmaz bölgesinde güvenli bir şekilde hapsedilmesini de sağladığının aktarıldığı açıklamada, bunun olası bir kaza durumunda zincirleme reaksiyonu anında durdurarak erimiş yakıtı kararlı bir şekilde tutabilmeyi sağlayan özel bir malzemeyle kısmen doldurulacak şekilde tasarlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, nükleer güç ünitesinin pasif güvenlik sisteminin önemli bir unsuru olan kor tutucunun, Rus nükleer uzmanlarının geliştirdiği benzersiz bir icat olduğunu belirtti.

Kor tutucunun ilk olarak tasarımda öngörülen konuma yerleştirildiğini belirten Butskikh, "Montaj operasyonu kapsamında, gövdenin reaktör şaftı dibinde aldığı konumunun ölçümleri dikkatle izlenerek montaj işlemi tamamlandı. Kurulum, Akkuyu NGS inşaat programında belirtilen zaman dilimi içinde yapıldı. Sonraki aşamada ise dolgu maddesi gövdeye yerleştirilecek. Kor tutucu gövdesinin etrafına betondan reaktör şaftı inşa edilecek ve bu beton dökümü tamamlandıktan sonra kiriş konsolunun montajına geçilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kiriş konsolu, varsayımsal bir çekirdek erimesi durumunda kor tutucu ve haberleşmenin tahribata karşı korunmasına yardımcı olurken, bu ekipman aynı zamanda su temini, buhar tahliyesi ve ölçüm işlemleri için kullanılan cihazların haberleşme hatlarının doğrudan geçişini de sağlıyor. Konsol kiriş tasarımında bunlara ek olarak, kor tutucunun muayene edilmesini sağlayan özel koridorlar da bulunuyor.

Nükleer Santrali ağır kazalardan koruyacak kor tutucu daha önce, Akkuyu NGS'nin birinci ünitesine kurulmuştu. Santralin üçüncü ve dördüncü ünitelerinin kor tutucu ekipmanlarının imalatı için ise Rusya’nın Syzran şehrinde bulunan Tyazhmash AŞ imalat tesisine sipariş verildiği belirtildi.

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