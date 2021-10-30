Akkuyu NGS’nin dördüncü güç ünitesinin inşaat lisansı verildi

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından verilen lisans, ünitede tüm inşaat ve montaj işlerinin yapılmasını olanaklı kılıyor.

Proje için önemli

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, dördüncü güç ünitesinin yapımı için inşaat lisansının alınmasının proje için önemli olduğunu belirtti. Zoteeva, “Dört üniteli nükleer santralimizin inşaatına yönelik lisanslama sürecini tamamladık. NDK’dan Türk meslektaşlarımızın değerlendirmeleri sonucunda projemizin güvenliğini, bütünlüğünü, geçerliliğini ve benzersizliğini doğruladık. Artık dört güç ünitesinin tamamında çalışmalara başlamaya hazırız. Önümüzdeki yılın başında dördüncü ünite nükleer ada binaları temel plakalarını inşa etmeye koyuluyoruz” ifadelerini kullandı.

Mayıs 2020'de düğmeye basıldı

İnşaat lisansının alınması için gerekli başvuru belgeleri, 12 Mayıs 2020’de NDK’ya sunulmuştu.



Ön Güvenlik Analizi Raporu (ÖGAR), Olasılıklı Güvenlik Analizi ve ayrıca güç ünitesinin güvenliği ile güvenilirliğini doğrulayan bir dizi belge kuruma ibraz edilmişti. Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucunda NDK tarafından verilen kararla Akkuyu NGS’nin dördüncü ünitesine inşaat lisansının verilmesi uygun bulundu. Bu lisans, dördüncü ünitenin reaktör ve türbin adaları gibi nükleer güvenlik kapsamında yer alan tüm binaların, yapıların inşaatına başlanmasına imkân tanıyor.

Dünyanın en büyüğü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yarım asırlık nükleer serüveninde 2023’e doğru adım adım ilerlediğini belirtti.

Dönmez, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını taçlandıracak olan Akkuyu NGS’de önemli bir adım atıldı ve dördüncü ünitenin inşaat lisansı verildi. Akkuyu, dört ünitenin de eş zamanlı inşa edildiği dünyanın en büyük NGS inşaatı olacak” ifadelerini kullandı.



Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı süren Akkuyu NGS, her biri bin 200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.