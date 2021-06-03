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Teknoloji Akkuyu NGS'de flaş gelişme!
Teknoloji

Akkuyu NGS'de flaş gelişme!

Mersin'de yapımı devam eden ve Türkiye'de bir ilk olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 10:59:00 -
Akkuyu NGS'de flaş gelişme!

Türkiye ve Rusya arasında Mayıs 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden santralin ilk ünitesinin temeli 3 Nisan 2018'de atıldı. Her biri 1200 megavatlık 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Akkuyu NGS'de yeni bir aşama daha tamamlandı. Gelişmeyi duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından şöyle yazdı:

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde birinci ünitenin reaktör kabının montajı tamamlandı. Ülkemizin yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı, nükleer enerji ile taçlanacak. Hayırlı, uğurlu olsun.

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