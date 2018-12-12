Akkök Holding’in acı günü

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74) Hakk’a yürüdü. Akkök Holding tarafından yapılan açıklamada, “Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Raif Dinçkök’ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verildi. Dinçkök’ün cenazesinin, bugün öğle vaktinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedileceği belirtildi.