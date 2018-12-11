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Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçkök vefat etti

Ali Raif Dinçkök'ün cenazesi, yarın öğle vaktinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek

11 Aralık 2018 Salı 12:42
Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçkök vefat etti

İSTANBUL (AA) - Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74) hayatını kaybetti.

Akkök Holding tarafından yapılan açıklamada, holdingin yönetim kurulu başkanı Ali Raif Dinçkök'ün hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada Dinçkök'ün cenazesinin, yarın öğle vaktinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.


- Ali Raif Dinçkök


Ali Raif Dinçkök 1944 yılında İstanbul'da doğdu.

Lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Dinçkök, 1969'da Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

İş hayatına Akkök Holding'de başlayan ve kariyeri boyunca başarılı çalışmalara imza atan Ali Raif Dinçkök, Akkök Holding'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.







Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:42
  1. Akkök Holding
  2. Ali Raif Dinçkök

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