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Siyaset "Akit'ten başkası beni taşıyamaz” demişti… Erdoğan yazarımız merhum Karakoç’u andı
Siyaset

"Akit'ten başkası beni taşıyamaz” demişti… Erdoğan yazarımız merhum Karakoç’u andı

Yeniakit Publisher
2023-09-14 15:47:00 -

108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni" etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beni Akit'ten başkası taşıyamaz" sözüyle hafızalarda yer eden merhum yazarımız Abdurrahim Karakoç'u andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni" etkinliğine katıldı.

Eğitimini tamamlayan kaymakamlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum yazarımız Abdurrahim Karakoç’u da anmadan geçmedi.

Karakoç’un şiirine atıf yapan Erdoğan, “Millete efendi değil, hizmetkar olacağız” dedi.

Başta Mihriban şiiri olmak üzere, Türk edebiyatına birçok unutulmaz eser bırakan merhum Karakoç, gazetemizde uzun yıllar yazılarını sürdürdü.

İsmi; yazarlık yaptığı Akit gazetesiyle özdeşleşen Abdurrahim Karakoç, gazetemiz ile adeta bütünleşmişti. Merhum Karakoç’un “Akit’ten başka bir gazete beni taşıyamaz” şeklindeki sözü, hem fikirlerindeki keskin ifade gücünü, hem “Hak Yol İslam Yazacağız” şiirinde satırlara döktüğü ideolojisini anlatmaya yeten bir tespit oldu. Nitekim Karakoç, Akit’te yayınlanan yazıları sebebiyle defalarca yargılandı.
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